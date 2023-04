Prima é acusada da acabar com casamento após não topar realizar o desejo da noiva

Uma convidada de um casamento foi muito criticada após não topar realizar os desejos da noiva e quis contar a própria versão da história.

Segundo a moça, que é prima de noivo, ela era muito próxima do familiar, mas não mantinha muito contato com a mulher. Porém, próximo ao dia do evento, foi surpreendida com uma mensagem inusitada.

“Meu primo se casou na semana passada e eu só vi a esposa dele uma única vez. Nós conversamos brevemente em uma festa de família já que eu e meu primo não somos muito próximos”, começou o relato.

“Algumas semanas antes do casamento a esposa do meu primo ligou exigindo que eu usasse uma peruca longa e um vestido em seu casamento. Ela queria que eu escondesse meu corte de cabelo diferente e não usasse um terno como eu estava planejando”, contou.

“Ela ainda disse que eu posso fazer ‘o que eu quiser’ o resto da minha vida, mas que em seu casamento eu deveria ‘ser menos rebelde e me vestir de forma adequada’. Eu disse que ela não me conhece para exigir uma coisa dessas e que seu pedido foi extremamente rude”, contou.

A prima do noivo decidiu se posicionar e explicou que adoraria usar o vestido, porém não usaria peruca pois acha a medida muito invasiva. “Eu disse a ela que ficaria feliz em usar um vestido, mas que não iria usar uma peruca”, conta.

“No dia do casamento eu usei um vestido combinando com o tema. Era longo para cobrir os cabelos das minhas pernas e esconder minhas tatuagens”.

“Eu não coloquei a peruca como ela queria e ela olhou para mim durante todo o serviço da recepção, quando também disse que eu estraguei seu casamento”, relembrou.

“Desde esse dia ela postou no Facebook falando que eu agi propositalmente para roubar a atenção dela e arruinar seu grande dia. Eu não fiz isso para chamar atenção, só não queria usar uma peruca e ainda achei um meio termo. Estou errada?”, finalizou com o questionamento.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a ousadia da noiva. “Como uma pessoa que não tem a menor intimidade com você te exige que troque totalmente seu estilo apenas para se adequar aos parâmetros dela?”, disse uma.

“Você está certíssima em manter sua essência. É quem você é! E se te quiseram lá, já sabiam como seria”, destacou outra.