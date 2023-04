Os homens que são infiéis não conseguem esconder muito bem esses comportamentos desleais e podem facilmente deixar transparecer algumas características que entregam as puladas de cerca.

Inclusive, é a partir dessas características que as mulheres conseguem trabalhar com o sexto sentido para identificar quando estão sendo enganadas.

6 características que os homens que são infiéis têm em comum:

1. Nervosismo evidente

O homem que trai sua amada não consegue esconder o nervosismo e uma certa ansiedade constante.

Isso quer dizer, que esse cara vai estar sempre com as mãos suadas, borboletas no estômago e um desconforto ao falar sobre o relacionamento.

2. Insegurança com a relação

Pode parecer bizarro, mas aquele que trai possui mais insegurança dentro do relacionamento do que a pessoa traída.

O que acontece é que, por estarem do outro lado da história, esses homens ficam com medo de serem traídos também, por isso, estão sempre inseguros.

3. Estão sempre na defensiva

Sabe aquele companheiro que te chama de louca e te acha super paranoia, estando sempre na defensiva para jogar a culpa contra você em qualquer discussão?

Pois bem, esse é um traço de um homem que tem culpa no cartório e está te passando para trás.

4. Forte medo de ser traído também

É estranho, mas um homem que trai tem um medo fora do normal de ser traído também.

Como dito, essa característica fica bem evidente e facilmente você vai perceber seu companheiro assim,

5. Constante mudança de assunto

Bom e se você tentar falar com ele sobre qualquer coisa relacionada a vocês e a que altura está o namoro de vocês, pode notar que ele vai mudar de assunto.

Essa característica é uma forma de se proteger de qualquer desconfiança sua.

6. Vaidade sem explicação

Por fim, o homem que traí vai tentar ficar mais bonito e com uma energia de jovem, como se estivesse solteiro.

Afinal, ele precisa adotar esse tipo de comportamento para conseguir pular a cerca.

