Goiana que morreu em Londres estava na Inglaterra em busca de vida melhor para filha

A família da goiana Bruna Viana, de 36 anos, corre contra o tempo para trazer o corpo dela para o Brasil. Ela morreu no último dia 24, em Londres, após sofrer um aneurisma cerebral.

Ao O Popular, Lauro Viana, pai de Bruna, contou que a filha passou mal na rua no dia 20 de abril. Após quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não resistiu e veio a óbito.

De acordo com Lauro, ela estava na Inglaterra em busca de uma vida melhor para a filha de 12 anos. Atualmente a mulher trabalhava ao lado da irmã e prestava serviços de limpeza.

O valor do traslado para trazer o corpo de volta ao país ficou em R$ 62 mil. Sem condições de arcar com o valor completo, a família abriu uma vaquinha pela plataforma gofundme.

Contribuições também podem ser feitas para o celular de Zenadia Ribeiro de Oliveira Viana, mãe de Bruna, pelo telefone (62) 98201-4037.

A doação coletiva foi aberta após a negativa dos familiares para receber o auxílio-funeral oferecido a goianos que morrem no exterior.

O valor é oferecido pelo Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás para realizar a cremação do corpo no local do óbito e com o traslado posteriormente das cinzas da vítima.

A recusa ocorreu pois a família deseja dar uma despedida digna à Bruna, trazendo o corpo para Goiás, sendo realizado posteriormente um velório e sepultamento.