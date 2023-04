Delegada Isabella Joy realiza sonho de garotinha que quer ser policial quando crescer

Uma garotinha de apenas 04 anos deu os primeiros passos no que pode ser o início de uma história como policial civil em Anápolis.

Isso porque a menina pôde “dar uma voltinha” em uma viatura da Polícia Civil (PC) e se vestir como uma agente, na manhã desta sexta-feira (28).

Ao Portal 6, a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município, delegada Isabella Joy, explicou que ficou sabendo da história da criança através de uma servidora da delegacia onde atua.

“Essa funcionária tem um parentesco com a garota e me contou que ela sonha em ser policial, fala que quer ser a ‘polícia Joy’ quando crescer. Aí eu conversei com a mãe dela e combinamos de levá-la na escolinha dela”, detalhou.

A escolha desta sexta-feira (28) para levar a menina, que também se chama Isabella, não foi por acaso. Isso porque, na data, a instituição estava fazendo uma festa a fantasia com a criançada.

Assim, a pequena vestiu uma roupinha de policial civil – que a mãe dela mandou fazer, com algema e distintivo – e pegou uma carona dentro da viatura.

“Aí foi aquela emoção, ela achou bom demais. Os coleguinhas dela também, todos ficaram encantados. Alguns até pediram para dar uma voltinha no carro, ficaram fazendo perguntas. Foi uma festa”, relatou a delegada Isabella.