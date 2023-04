DJ Alok será padrinho do hospital do câncer que está sendo construído em Goiás

O DJ Alok será padrinho de uma ala do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), que está em processo de construção em Goiânia.

O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira (28), pelo governador Ronaldo Caiado (UB). Entretanto, não foi revelado o quanto foi doado pelo artista para apoiar a edificação.

O artista afirmou que virá para a cidade em um momento futuro, para visitar o local das obras. Ele também destacou que o apadrinhamento do CORA veio de forma natural, visto que ele já fez ações semelhantes.

“Essa parceria é motivo de grande alegria e temos certeza que muitos outros artistas irão participar dessa corrente do bem”, afirmou Alok.

As obras do CORA foram lançadas no dia 13 de fevereiro e a ala pediátrica está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2024.

No total, serão investidos R$ 424,7 milhões em recursos do Tesouro Estadual, o novo hospital ficará localizado próximo à Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) e à BR-153, na capital goiana.