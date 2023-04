Ex-namorado e amigo vão a júri popular após 11 anos de desaparecimento de Priscila Brenda

Após quase 11 anos do desaparecimento da adolescente Priscila Brenda Martins, de 14 anos, no Setor Pires Belos, em Catalão, os acusados pelo crime enfrentarão, nesta sexta-feira (28), o júri popular.

Paulo Vitor Azevedo, ex-namorado da jovem, e um amigo dele, Claudomiro Marinho Júnior, foram apontados como os culpados pelo sumiço da jovem.

Em entrevista à TV Anhanguera, a defesa dos acusados afirmou que irá negar a participação dos dois no desaparecimento da garota, alegando que o crime não aconteceu já que o corpo da menina jamais foi encontrado.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Priscila Brenda foi vista pela última vez no dia 11 de dezembro de 2012, entrando no carro do ex-namorado, Paulo.

Em depoimento à corporação, uma testemunha assumiu ter visto a jovem adentrando o veículo do rapaz no dia do desaparecimento. A instituição chegou a realizar uma reconstituição da data para ajudar nas investigações, mas sem êxito.

Os dois suspeitos chegaram a ser presos em 2014, mas foram soltos logo em seguida por falta de provas. Ambos foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver.