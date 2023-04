Saiba por que jovem decidiu largar tudo, se mudar para Goiânia e recomeçar do zero

Natural de Itapirapuã, interior do estado, a jovem Vitória Luíza, de apenas 20 anos, deixou tudo para trás e foi para Goiânia com o objetivo de recomeçar a vida do zero. Em um vídeo publicado no Tiktok nesta semana, que conta com quase 400 mil visualizações, ela compartilhou alguns episódios que marcaram essa jornada.

Nas imagens, ela mostra a dificuldade e a insegurança que sentiu ao sair da casa que morava com a mãe e os irmãos, vindo para Goiânia com apenas um punhado de roupas e pertences.

Ao Portal 6, a jovem revelou que rumou para a capital a fim de encontrar oportunidades de emprego e poder ajudar a família, já que no interior eram escassas as vagas disponíveis. Vinda de uma origem bastante humilde, ela sonha em poder proporcionar uma vida melhor para os familiares.

“Minha família teve medo, pois sabiam que eu não sei nada de cidade grande, não tinha emprego garantido, e nem conhecia tantas pessoas por aqui, mas acima de tudo me apoiou e acreditou e acredita em mim”, confessou Vitória.

Ela, que também é influencer, explicou o motivo de ter compartilhado um momento tão difícil e pessoal nas redes.

“Quis mostrar a realidade de quem realmente encara a vida só com a cara e a coragem, de vir sem a certeza de nada. Então espero que de alguma forma possa incentivar alguém a encarar seus medos e conforto para que possa alcançar aquilo que deseja.

A jovem conta que, apesar das dificuldades, está longe de desistir. Ela conta com o apoio de um amigo na cidade, que a está ajudando nesse período de transição.