Goiás tem potencial para ser um dos maiores produtores de cerveja artesanal do Brasil

Com todo o Cerrado à disposição, Goiás oferece opções variadas de cervejas artesanais que conquistam cada vez mais espaço no mercado.

Em escala nacional, o estado configura em oitavo lugar na lista de cervejarias registradas pela Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

São 35 registros, de acordo com os dados do Anuário de Cerveja de 2021, que terá atualização em relação ao ano de 2022 no segundo semestre de 2023.

Com crescimento anual de 13,7% desde 2017, o Vice Presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Thony Augusto Rodrigues, aponta que o próximo Anuário deve contar pelo menos quatro novas cervejarias.

Ao analisar o Centro-Oeste, Goiás ganha destaque por diversas razões, como o oferecimento de cursos, profissionais qualificados e, principalmente, pela criatividade e diversidade natural.

“A cerveja artesanal está diretamente ligada ao local em que ela é produzida”, explicou Thony.

“Temos muitas pessoas com condições de sucesso, ainda mais quando se fala da diversidade gastronômica e possibilidade de usar ingredientes regionais na produção. O Cerrado é o maior trunfo”, acrescentou.

Registrada como a primeira cervejaria artesanal de Goiás, a Colombina já ultrapassou barreiras internacionais com sabores que incluem ingredientes regionais como baru, cagaita, pimenta bode, entre outras.

“Ela estava planejando exportar para cerca de 4 países da Europa, como a Alemanha”, aponta Thony, que também é sommelier de cervejas e coordenador técnico do Piribier.

O festival de cervejas, realizado em Pirenópolis, é o maior do Centro-Oeste e recebe cerca de 15 mil visitantes. A cidade, que está entre as principais produtoras, fica atrás apenas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, contando com aproximadamente cinco cervejarias.

Uma delas é a Cavalhadas, fundada no início de 2020 por Daniel Sales. Após passar por outras cervejarias como Santa Dica e Stone House, Daniel decidiu seguir a paixão e abrir a própria produtora. Hoje, a cervejaria produz cerca de 600 litros ao ano.

“Nosso foco é qualidade acima de tudo”, ressalta o proprietário, que também abriu o restaurante do mesmo nome, onde a cerveja é comercializada.

Junto com a esposa, Josi Lobo, que comanda a cozinha, Daniel afirma que conquistou o título de único restaurante de Goiás que possui cinco estrelas pelo Google.

A expectativa do cervejeiro é de continuar oferecendo cerveja de qualidade e mostrar o melhor do estado.