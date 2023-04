Ana Castela tem show “invadido” em Goiás e momento arranca suspiros nas redes sociais

Uma invasão de palco ocorrida na sexta-feira (28), no show da Ana Castela, em Rio Verde, está dando o que falar. No momento em que a cantora iria começar a apresentar o clássico “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, Gustavo Mioto apareceu, sentou ao lado da gaúcha e soltou a voz.

A presença do responsável por hits como “Eu Gosto Assim” e “Com ou sem mim” deixou Ana Castela com sorriso grande e olhos brilhantes, o que rendeu diversos comentários nas redes sociais de fãs que notaram o olhar de apaixonada.

Enquanto cantava as letras da música de amor junto com Gustavo, Ana precisava desviar o olhar para não rir, o que arrancou suspiros dos fãs dos dois. O jovem casal já assumiu que estão se relacionando, porém, sem rótulos.

De acordo com Ana, ambos já conhecem a família do outro e que no momento em que for oficializado o namoro, ela irá informar aos fãs.

Um vídeo postado no TikTok, inclusive, mostrou que os artistas trocaram algumas palavras depois que Gustavo surpreendeu a jovem, despertando a curiosidade de internautas que chegaram a tentar fazer leitura labial.

Em determinado momento da apresentação, a equipe colocou “Gustavo Mioto maravilhoso” no teleprompter para a gaúcha ler. Como resposta, Ana brincou com a situação e falou nomes como Gusttavo Lima e Neymar antes de dizer o nome do Gustavo.