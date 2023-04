Criança especial de Anápolis está na UTI do HUGOL com infecção forte, mas encontra-se estável

Após conseguir a tão esperada vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, o pequeno Bento Francisco Rodrigues Dantas, de apenas 02 anos, está agora lutando contra uma infecção forte no pulmão. No entanto, o quadro de saúde é estável.

O garotinho de Anápolis é uma criança especial diagnosticada com paralisia cerebral e síndrome de West. Desde sexta-feira (28), os pais enfrentavam um desafio para conseguir transferir o filho, que havia sido encaminhado para a UPA Pediátrica DR. Lineu Gonzaga Jaime após passar mal e apresentar baixa saturação.

Na UPA, foi identificado que Bento estava com uma quantidade elevada de líquido nos pulmões e precisava ser transferido para uma UTI para seguir com o tratamento. Os pais dele pediram ajuda nas redes sociais e foram assistidos pelo próprio secretário de saúde do município, recebendo então a vaga.

O pequeno foi transferido para o Hugol na noite deste sábado (29) e segundo o boletim médico emitido neste domingo (30), encontra-se agora estável.

Ele está sendo medicado com antibióticos e recebe aspirações, para eliminar a secreção do pulmão. Também está recebendo soro e dieta de 03 em 03 horas para manter o funcionamento dos rins.

A infecção forte apresentada por Bento oferece risco de propagação para regiões como o cérebro e o coração, todavia, os sintomas apresentados já foram amenizados e os exames indicam regularidade.