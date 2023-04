Ecovias do Araguaia anuncia intervenção em alguns trechos de rodovias goianas nesta semana

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável por administrar alguns trechos de rodovias em Goiás, anunciou que realizará uma série de intervenções nas BRs-153, 414 e 080 nesta primeira semana de maio.

As operações atendem ao Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia e terão início nesta terça-feira (02). As obras ocorrerão entre às 06h e 18h, a depender do tipo de serviço a ser feito no local.

De acordo com a concessionária, durante o período, acontecerá a circulação alternada das vias, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte. Além disso, haverá também interdição total em alguns trechos.

Dentre os serviços previstos durante a data, estão: fresagem, recomposição do pavimento, recuperação, tapa-buracos, obras em terrapleno, limpeza de dispositivo de drenagem, poda de árvores e implantação de sinalização horizontal.

A Ecovias do Araguaia recomenda que os motoristas que estiverem passando pelas pistas no momento das obras reduzam a velocidade a fim de evitar possíveis acidentes.