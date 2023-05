Internauta brinca que Billie Eilish teria dedicado um dos principais sucessos ao prefeito Rogério Cruz

Um jovem goiano divertiu a internet e alcançou grande repercussão ao realizar uma inocente brincadeira no Twitter. Por meio de um post inspirado nas páginas de fofoca como a “Choquei”, o rapaz fez uma inusitada ligação entre a cantora e compositora Billie Eilish e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos).

Inclusive, nos comentários, diversos usuários da rede social chegaram a comentar que estavam acreditando em toda aquela história.

Acontece que o autor do tweet, que é morador da capital, fez uma montagem com as fotos da musicista e do político, colocando-os lado a lado. Na legenda, ele brincou que a canção “Happier Than Ever”, um dos maiores sucessos da artista, havia sido dedicada ao chefe do Executivo municipal.

De acordo com o rapaz, Billie Eilish teria morado em Goiânia por alguns meses, chegando até mesmo a utilizar o sistema de transporte público, a frota de ônibus da Rede Metropolitana de Transportes (RMTC).

Como uma forma de criticar a atual gestão da cidade, o internauta brincou que o verso “you make me hate this city”, que em tradução livre quer dizer “você me faz odiar essa cidade”, foi direcionado exclusivamente ao prefeito.

O humor vem justamente da má fama que cerca o transporte público da capital, sendo que o mesmo é constantemente criticado pela superlotação, falta de veículos e demora nos pontos.

“Véi só depois de uns cinco minutos que eu percebi que era meme”, confessou um usuário. “Eu cai como patinho”, admitiu outro.