Sesc Goiás vai oferecer programações especiais para toda a família aproveitar no Dia do Trabalhador

O Sesc Goiás divulgou uma programação especial para o Dia do Trabalhador, que será celebrado na próxima segunda-feira (1º).

Em Goiânia, receberão as atrações as unidades do setor Faiçalville e Universitário. As atividades também estão previstas para acontecer na unidade de Anápolis.

Nos locais serão realizados jogos, brincadeiras, gincanas, contação de história, dentre outras programações.

O valor da entrada nas unidades será de R$ 10 para trabalhadores do comércio e dependentes acima de 12 anos. Já os dependentes de 07 a 12 anos pagam R$ 5, enquanto aqueles de zero a 06 anos são isentos da taxa.

Por outro lado o público em geral acima de 12 anos pagará R$ 25 para entrar. Para crianças de 07 a 12 anos será cobrado o valor R$ 15 e quem tiver idade de até 06 anos também poderá entrar gratuitamente.