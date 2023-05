Sucesso nacional, Zé Neto e Cristiano têm show confirmado em Anápolis

Os amantes do sertanejo vão aproveitar ainda mais este ano, pois um novo show foi confirmado para o segundo semestre, em Anápolis.

A apresentação será da dupla Zé Neto e Cristiano, famosa por sucessos como “S de saudade”, “Bebida na ferida” e a nova “Oi balde”.

Ao Portal 6, o empresário Werlan Moura, proprietário da Nobel e organizador do evento, informou que a apresentação acontecerá no Centro de Convenções do município, localizando na saída para Goiânia.

Ele informou também que o show será no dia 20 de outubro, e cairá em uma sexta-feira. Detalhes sobre preços de ingressos devem ser divulgados em breve.

Além disso, Werlan avisou que outras atrações ainda serão confirmadas. O público já pediu participações e, dentre elas, a dupla Henrique e Juliano foi uma das mais cotadas.