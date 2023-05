Se você estiver planejando deixar o crush pensando em você o dia todo, existem algumas mensagens de WhatsApp que podem te ajudar muito nesse processo.

Afinal, quem é que não adora receber mensagens carinhosas e inesperadas de uma pessoa importante? É realmente maravilhoso se sentir querido.

Logo, isso pode deixar o pretendente ainda mais encantado com seu cuidado, colorindo ainda mais a relação de vocês. Confira agora!

6 mensagens de WhatsApp para deixar o crush pensando em você o dia todo:

1. “Gosto muito da minha vida, mas tenho certeza de que ela ficaria bem melhor com você ao meu lado”

Sabe aquela cantada básica, romântica e verdadeira? Com certeza essa frase será infalível para deixar a sua pessoa apaixonadinha por você.

2. “Desde que você apareceu na minha vida, parece que todos os meus dias têm uma razão a mais para serem especiais”

Essa frase também traz uma dose de carinho altamente eficaz no quesito “deixar o crush doido por você”.

Com certeza, isso poderá arrancar bons suspiros, além de o levar a pensar em você o dia inteiro.

3. “A sua mensagem de bom dia é capaz de melhorar minha semana inteira”

Ah, convenhamos… essa é extremamente fofa! Com certeza a sua pessoa ficará muito feliz com essa mensagem e fará questão de continuar te enviando “bom dia” todos os dias.

4. “Quando eu penso na nossa história, sinto que somos como dois rios que, depois que se encontram, é difícil dizer onde termina um e onde começa o outro”

Essa alternativa já é mais poética, profunda e romântica. Um truque infalível para cativar ainda mais o sentimento da outra pessoa.

5. “Ainda não sei qual é o nome desse sentimento, mas sei que ele tem aumentado cada vez mais. É possível que eu tenha encontrado em você tudo o que eu sempre procurei na minha vida”

Essa opção já é mais intensa e, para arriscar com ela, é preciso ter certeza do seu sentimento e, claro, da reciprocidade do outro.

Se houver mesmo a certeza, essa mensagem é infalível e deixará ele ainda mais apaixonado em você.

6. “O meu mundo é muito bonito. Mas o mundo que criamos juntos é ainda melhor. Sinto que seria a realização de um sonho dividir os meus dias com os seus”

Para fechar com chave de ouro, essa dica de texto é ótima para melhorar o dia do seu pretendente e o deixar todo bobo apaixonado por você.

Confie nessa tática e deixe seu amor ainda mais encantado contigo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!