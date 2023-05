Associação de Anápolis está arrecadando alimentos e fraldas geriátricas para idosos carentes

A Associação Mãos e Sonhos, conhecida na cidade por alfabetizar idosos que não tiveram a chance de aprender a ler e escrever, iniciou uma campanha de arrecadação de cestas básicas e fraldas geriátricas.

Ao Portal 6, Tarcilla Suzy, coordenadora do projeto, explicou que os alimentos e itens de cuidado pessoal serão destinados tanto para membros da terceira idade que fazem parte do projeto de alfabetização quanto para alguns que não frequentam as aulas.

De acordo com a professora, a maior parte dos beneficiados moram sozinhos, apenas a minoria com algum membro da família. Vários também estariam passando por dificuldades financeiras e necessitam do apoio da instituição

“Tem muita gente que pensa que, porque o idoso recebe aposentadoria, consegue comprar comida. Entretanto, os medicamentos que eles tomam são muito caros. Tem idoso que tem que escolher entre comprar o medicamento ou a comida”, revelou.

A coordenadora reforçou que, além dos alimentos, ainda é necessário que, quem puder, realize a doação de fraldas geriátricas, pois como o valor é alto, a associação não consegue arcar com os custos sozinha.

Para quem se interessar em ajudar, é possível doar as cestas básicas ou alimentos não perecíveis na loja Sofisticatto Enxovais, localizada no bairro São João.

A Associação Mãos e Sonhos também está aceitando doações através do pix 62995794942.