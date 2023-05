Bombeiros são acionados para retirar carro que caiu e afundou no Porto de Aruanã

O Corpo de Bombeiros precisou ser rapidamente mobilizado na manhã deste último domingo (30) para resgatar um carro que afundou no Porto de Aruanã.

Além do veículo, no mesmo local um berço de canoa também foi por água abaixo. Apesar do tamanho do automóvel, não foi fácil encontrá-lo.

Os bombeiros tiveram que realizar diversos mergulhos e o acharam a 30 metros de distância e 05 metros de profundidade.

Para retirar o veículo da água foram usadas amarrações, além de ser necessário o auxílio de um trator. Posteriormente o carro e a carretinha da canoa foram também retirados do fundo do rio.

Após o resgate, os bens foram entregues ao proprietário do carro. Segundo a corporação, o automóvel foi parar no local após ter perdido o freio.