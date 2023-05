Sabe aquele perfume delicioso, mas com uma fixação fraca? Todo mundo já enfrentou esse probleminha, porém agora foi descoberta uma técnica caseira para resolver essa situação.

Se você estiver querendo descobrir a fórmula secreta para fazer com que o cheiro da sua fragrância preferida fixe mais na sua pele, terá que acompanhar agora a simples dica que separamos. Veja!

Entenda por que muitas mulheres estão colocando o perfume que usam no congelador:

A nova moda que tem viralizado na internet e conquistado os corações de muitas mulheres consiste em, basicamente, pegar uma vasilha com tampa e guardar o perfume fechado dentro.

Depois disso, será necessário deixar as embalagens dentro do freezer da geladeira por algumas horas.

Mas cuidado! É bom conferir sempre que possível para não congelar a tampa – tendo assim dificuldades para abrir a embalagem – e o líquido.

O ideal é que esteja em uma média de 5° C. E, se possível, faça isso todos os dias, já que, além de aumentar a fixação do cheiro na pele, o método é capaz de prolongar a vida útil do produto também.

“É correto afirmar que todo perfume tem três anos de validade, mas quando se armazena na geladeira, a uma temperatura média de cinco graus, você consegue prolongar a vida útil da fragrância para até de cinco a seis anos”, afirmou a perfumista Veronica Kato.

