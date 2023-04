Pode parecer contraditório, mas a sua máquina de lavar roupa precisa ser lavada também, porque essa é a melhor maneira de deixá-la eficiente, fazendo o serviço completo.

O que acontece é que com o passar do tempo ela vai acumulando uma quantidade exorbitante de sujeira em todas as suas entradas, cápsulas, dispensers e cantinhos.

Essa sujeira, por sua vez, gera uma espécie de lodo e bolor, por conta da umidade lá dentro. Assim, acaba obstruindo o fluxo dos produtos, como o sabão e o amaciante, e da água propriamente dita.

A questão é que há um jeito simples e muito eficaz de fazer essa limpeza e hoje vamos te apresentar!

Este é o maior erro que quem tem máquina de lavar em casa pode cometer:

O primeiro passo para a limpeza do seu aparelho é acionar o ciclo quente, que, aliás, muita gente não faz nem ideia que ele existe.

Assim, o ideal é que ao menos duas vezes por semana você opere a máquina vazia em um ciclo de lavagem a quente e o mais longo.

Sem colocar detergente ou qualquer sabão, essa tática mata os germes e reduz os odores do tambor.

Bom, mas caso isso não adiante aqui vem o segundo passo:

Associando ao ciclo de lavagem a quente, despeje no tambor cerca de 2 xícaras (500 ml) de água sanitária antes de começar o processo.

Pode ser estranho, mas o líquido vai matar os germes, anular os odores e até eliminar os resíduos de sabão impregnado.

Feito isso, deixe a tampa da máquina aberta para secar naturalmente.

Com o tambor já limpo, o próximo passo é limpar a vedação da máquina de lavar.

Neste momento, vire seu aparelho e na parte de trás desencaixe a borracha maleável. É aqui que está tudo o que você colocou por engano na máquina de lavar, como moedas, grampos de cabelo, detritos.

Assim, com um pano macio, higienize a área. Inclusive, o ideal é que isso seja feito fielmente a cada uso da máquina para garantir sua vida útil.

Seguido disso, é hora de lavar a gaveta de depositar o sabão e amaciante.

Facilmente essa parte pode ter resíduos grudados, por isso remova do eletrodoméstico e esfregue bem com esponja e detergente.

Por último, encerre sua limpeza no filtro da máquina, basicamente é só com esse objeto limpo que há a garantia de roupas limpas após a lavagem.

Para isso, consulte o manual de instruções da sua máquina para saber como remover o filtro e limpá-lo.

Depois disso, sua máquina de lavar roupa está novinha e em folha para o uso!

