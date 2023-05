Pós feriado será de muito calor em Goiás; veja o que diz a previsão do tempo

Os dias frios e chuvosos aparentam terem chegado ao fim em Goiás. Isso porque a expectativa é de que o pós feriado seja de muito calor em todo o estado.

As informações são do último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), que prevê altas temperaturas para esta terça-feira (02).

Os termômetros em Porangatu, no Norte do estado, podem registar até 34ºC. Seguindo a tendência de calor, municípios como Itumbiara, Ceres e Goianésia devem marcar máxima de 31ºC.

Além disso, os goianienses podem se preparar, pois em Goiânia, a previsão do tempo aponta temperaturas de até 31ºC. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%, no entanto, não há estimativa de chuva na capital.

Com o clima um pouco mais ameno, o boletim do Cimehgo informa que em Anápolis, os termômetros podem registar até 27ºC. Também não há prognóstico de precipitações na cidade.

No geral, estado pode contar com pancadas de chuvas isoladas, sem um alto volume de água.