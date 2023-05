Torcida organizada apedreja ônibus e persegue ambulância do SAMU, em Aparecida de Goiânia

Um grupo de integrantes da Força Jovem, torcida organizada do Goiás, apedrejaram um ônibus que transportava torcedores do Vila Nova e feriram o motorista durante a noite deste domingo (30), após o veículo deixar o Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia. Suspeitos também perseguiram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ameaçaram condutor com uma arma.

Os envolvidos agiram quando o veículo de transporte público passava pela GO-040, desferindo diversos golpes contra o veículo, utilizando principalmente pedras.

O motorista acabou sendo ferido que o SAMU precisou ser acionado para prestar socorro à vítima. Neste momento, dois homens em uma moto começaram a perseguir a ambulância, fazendo ameaças aos agentes de saúde.

Em certo momento, chegaram a sacar uma arma e ordenar a parada do veículo. A ordem não foi atendida e pouco depois, os perseguidores desistiram da abordagem e evadiram do local.

Como os suspeitos fugiram após o crime, ainda não se sabe o paradeiro dos envolvidos.