Dia Mundial do Rock volta com tudo em Goiânia após três anos de suspensão

Após três anos suspenso devido a pandemia da Covid-19, o evento “Cidade Rock” estará de volta a Goiânia para mais uma edição.

Desta vez, a festividade acontecerá no dia 06 de maio, no Centro Cultural Martim Cererê, que fica na Travessa Bezerra de Menezes, no Setor Sul.

Ao todo, o evento contará com cinco shows gratuitos dentro do teatro, quatro DJs na área externa do evento, além de food trucks e feirinha de artigos pop.

Entre as atrações previstas para participar do Cidade Rock, estão as bandas: Rollin’ Chamas, Desert Crows, Lobinho e os 3 Porcão.

Já no cenário da música eletrônica, os nomes confirmados para comandar o evento são Pafa, Maurício Mota, Yasmin Lauck e Gordogroove.

Além dessas atrações, a Cidade Rock também contará com a apresentação de duas bandas goianas, sendo elas a Idos de Março, fundada em 2020, e a Cabrosa.