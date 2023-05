Escolas municipais e creches de Goiânia recebem detectores de metais a partir desta terça-feira (02)

Como forma de garantir mais segurança entre os estudantes, após o atentado ocorrido em Santa Tereza de Goiás, as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Goiânia receberão, nesta semana, detectores portáteis de metais.

A medida será implementada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e faz parte do pacote de ações contra a violência dentro dos ambientes escolares. A expectativa é que 370 instituições da rede municipal de ensino recebam os equipamentos.

Um dos colégios que já recebeu o dispositivo, nesta terça-feira (02), foi a Escola Municipal Bom Jesus, localizada no Jardim Novo Mundo.

A implementação contou com a presença do secretário municipal, Wellington Bessa, que ressaltou que, com a ação, os estudantes da rede municipal estão autorizados a retomar o uso de mochilas – que, até o momento, segue suspenso.

“Com a implantação dos detectores de metal, os alunos estão autorizados a usar novamente as mochilas, suspensas de forma temporária apenas por uma semana. Mas é claro que essa medida deve ser somada a outras que estamos adotando, especialmente incentivando a comunicação não violenta e o diálogo por parte dos pais, que devem estar atentos à rotina dos filhos, porque eles também podem ser responsabilizados pelos atos dos filhos”, disse.

Além do recebimento do detector, também foram implantadas 16 câmeras de monitoramento com alta resolução, concertinas e portas de acionamento automático.