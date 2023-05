Villa Mix Goiânia 2023 terá Ana Castela e Zé Neto & Cristiano; veja a programação completa

A organização do festival Villa Mix divulgou a lista de artistas que irão se apresentar no evento para a edição de 2023. Dentre os maiores destaques, estão nomes como Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.

A festa está prevista para o dia 02 de julho e deve ser realizada no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no setor Jardim Goiás, às margens da BR-153, em Goiânia.

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir desta quarta-feira (03), às 12h, pelo site Total Acesso.

A tradicional festividade é realizada desde o ano de 2011 e já contou com diversos nomes nacionais de peso, como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e Gusttavo Lima, assim como nomes internacionais, como Liam Payne, Shawn Mendes e Demi Lovato.

Confira a seguir a lista completa anunciada para 2023: