Adolescente autista conquista ouro em campeonato de tênis e já mira em competição nacional

Neemias Ramos de Paula, com apenas 15 anos, segue em ascensão nas competições de tênis de mesa. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o adolescente conquistou o ouro nos Jogos Estudantis de Anápolis, que ocorreu no dia 30 de abril.

O atleta também já alçou voos maiores, sendo que este levou o bronze para a Associação Culturas Nipo Brasileiro de Anápolis no Brasileiro Interclubes Olímpico e Paralímpico de Tênis de Mesa no início de abril.

Diante de tanto talento e dedicação, Neemias foi convidado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para ser participante do programa Diamantes do Futuro, organizado pela CBTM para preparar prodígios do esporte.

O adolescente já foi para o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, duas vezes este ano. Cada visita é de uma semana completa de treinamentos intensos e Neemias apresenta evolução a cada dia.

Porém, o amor do adolescente pelo esporte não foi à primeira vista. Foi necessário muito empenho para chegar onde está hoje. “O primeiro contato com o tênis de mesa aconteceu em agosto de 2020. Eu já treinava, mas o Neemias não demonstrava interesse e nem tinha talento para o tênis de mesa”, explica o pai, Rodolfo de Paula.

Ao Portal 6, o pai relatou que o que começou como uma ideia para manter o adolescente ativo durante a pandemia do Covid-19 acabou se tornando uma paixão. “Ele nem acertava a bolinha na hora de sacar. Ele evoluiu de uma forma muito rápida, o que o motivou e trouxe confiança”.

Apesar de necessitar de novas estratégias para aprender o esporte, Rodolfo destaca que filho encontrou muita aceitação por parte das equipes e dos técnicos. Além disso, o genitor afirmou que o tênis de mesa é indicado para pessoas com TEA, visto que permite a socialização, melhora a coordenação motora e a capacidade de concentração sem o excesso de estímulos que um esporte coletivo oferece.

Agora, o garoto se prepara para o Campeonato Goiano, que será no final de maio. “Estamos nos programando para ir à etapa Platinum do Campeonato Brasileiro, que será no Rio de Janeiro, na primeira semana de junho”, explica Rodolfo.

O sonho de Neemias é se tornar um dos três melhores atletas de tênis de mesa da classe 11 do ranking brasileiro, que engloba aqueles com deficiência intelectual. “Nas Paralimpíadas de 2028, ele tem grandes chances de conseguir estar na seleção principal da equipe brasileira”.