Câmara estuda pontos em Anápolis que possam ser utilizados para construção da nova sede

Após a desistência de construir a nova sede da Câmara Municipal no bairro Anápolis City, a mesa diretora estuda novas áreas que possam servir como palco para abrigar a Casa de Leis.

No radar, destaca-se o local que antes estava destinado para implementação de empresas e indústrias na cidade, que chegou inclusive a ser chamado de “Mini-Daia” – fazendo referência ao Distrito Agro Industrial de Anápolis (Daia).

O espaço que se encontra atualmente em destaque está localizado no Parque Brasília, às margens da BR-153.

Para além dele, o presidente da Câmara, Domingos Paula (PV), revelou ao Portal 6 que também estão sob análise áreas no Parque Residencial Ander, no Andracel Center, na Avenida Brasil Sul, assim como em outros bairros do município.

O parlamentar destaca ainda que está sendo realizado um estudo de impacto ambiental e de trânsito antes de que a decisão seja realmente tomada.

Além disso, para evitar problemas com os moradores da região escolhida, também será feita uma audiência pública com a população para que cada um possa expor apontamentos e a nova sede da Câmara não afete negativamente o local.

Durante entrevista realizada antes da Sessão Ordinária desta terça-feira (02), Domingos Paula aproveitou para anunciar que diante da decisão de buscar por uma nova área, a Audiência Pública que seria realizada na quinta-feira (04) com os moradores do Anápolis City foi cancelada.

Insatisfeito com a mudança de local para a nova sede, o vereador também ressaltou as dificuldades que a Prefeitura enfrenta para se fazer presente no bairro.

“A gente quando fala do Anápolis City, o Anápolis City até hoje não tem praticamente nada do Poder Público por ser um bairro que tem ali uma associação que tem alguns direitos próprios, mas que foi criado através de um decreto, e que a gente precisa estar debatendo e discutindo isso para podermos fazer algumas mudanças. Porque na realidade, o Anápolis City é um bairro dentro da cidade de Anápolis, não é um condomínio fechado”, pontuou o parlamentar.