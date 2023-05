Falta de médicos causa problemas para marcar consultas na rede pública em Anápolis

A saúde de Anápolis que já foi considerada referência com a implantação do “Zap da Saúde”, em 2019, se tornou uma verdadeira dor de cabeça para os anapolinos.

Entretanto, a mesma ferramenta que deveria servir como uma forma de facilitar a vida dos moradores da cidade, se tornou uma espécie de fila virtual difícil de enxergar o fim. Isso porque, conseguir agendar um atendimento virou um desafio para os pacientes agravada pela falta de médicos.

Para tirar a prova da denúncia realizada pela população, o Portal 6 simulou marcar uma consulta. Inicialmente, o processo estava simples com o básico da solicitação de dados.

Em um primeiro momento, a sensação é de que o procedimento parecia eficiente – durando cerca de 30 minutos. Mas, com um pouco mais atenção, a realidade se demonstrava totalmente equivoca. A consulta foi marcada no nome de uma pessoal desconhecida. Para piorar, como o sistema é automático, não há como argumentar sobre o erro.

Para mais, o problema não se limita somente ao primeiro atendimento. Ana Cláudia Luz revelou ao Portal 6 que está acompanhando uma amiga diagnosticada com câncer e precisa realizar uma cirurgia com máxima urgência. Todavia, desde sexta-feira (28) está tendo que lidar com dificuldades e nada de conseguir o procedimento necessário.

“A gente está aqui esperando novamente para ser atendido. Uma espera em que um joga para lá, o outro joga para cá para fazer essa cirurgia que é com urgência, mas que até agora não tomaram providências. Essa é uma reclamação que estou fazendo novamente pela saúde de Anápolis que está uma calamidade”, afirmou.

Em condição de anonimato, outro anapolino ponderou que a falta de médico nos postos de saúde é um problema preocupante, havendo dificuldades ainda mais para marcar um retorno.

“Retorno onde não tem médicos!!!! Você vai para fila tentar o atendimento/retorno. Se (se) houver médico e agenda consegue senão…”, destacou.

À reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que “está com credenciamento de novos médicos abertos para o suprimento de profissionais na Atenção Básica e atender as demandas da população. A agenda para o mês de junho será aberta no dia 15 de maio”.