O que já se sabe sobre novo concurso em Goiânia com salário de quase R$ 20 mil

O concurso para auditor de tributos de Goiânia (ISS Goiânia) está em fase de escolha de banca, sendo que a publicação do edital está prevista até junho deste ano.

Vale destacar que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 18/2022, que prevê o aumento de salários e a reestruturação da carreira de auditores fiscais. Com isso, o valor passa a iniciar acima de R$ 20 mil.

O edital visa preencher 143 vagas, sendo que 43 são de contratação imediata e 100 para cadastro reserva.

A Prefeitura destaca que está em tramitação a escolha da banca que irá organizar o concurso. Porém, ainda não se sabe quais estão na disputa. A última seleção, que ocorreu em 2015, teve a Universidade Federal de Goiás (UFG) como organizadora.

Para participar da seleção, é necessário ter formação superior em áreas específicas, que não foram divulgadas. Em 2015, o requisito era de formação nas áreas como Administração, Administração Pública, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito.

A aprovação do projeto é importante para a realização do concurso, visto que propõe a criação de Plano de Carreira para o cargo. A Secretaria de Finanças (Sefin) afirma que a lei que regulamentava os auditores trata-se de mais de uma carreira, sem as atribuições específicas da categoria em questão.

Assim, além de determinar o salário inicial, o documento a ser sancionado pelo Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) estabelece mudanças na carga horária. Segundo a Sefin, o objetivo é eliminar as discrepâncias entre os auditores e outros servidores das áreas do fisco.