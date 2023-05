Delegacia da Mulher instala unidade móvel na Expoana para garantir a segurança das frequentadoras

Até o final da Expoana a Polícia Civil (PC) irá atuar na segurança do evento, na forma de delegacia móvel. Em especial, a Delegacia do Atendimento Especializado a Mulher (DEAM) estará presente em todos os dias de festa, para prevenir e lidar com casos de violência contra a mulher.

Ao Portal 6 a delegada da DEAM de Anápolis, Isabella Joy, afirmou que as equipes estarão a postos para lidar com qualquer caso de violência, seja ela física ou verbal.

Além disso, ela explicou sobre um código que mulheres que estejam acuadas ou hesitantes em pedir socorro podem usar. De acordo com a titular, basta que a vítima desenhe um X vermelho na mão. Ao notar o sinal, qualquer autoridade, seja da Polícia Militar (PM) ou PC, irá imediatamente separá-la do agressor e acolhê-la.

“Lá a todo momento haverá policiais civis no estande, bem como vários policiais militares ao redor do evento. Ela [a vítima] poderá acionar as autoridades para que possa ser feito o registro de ocorrência e, caso necessário, se for o caso para essa mulher, até a prisão em flagrante”, declarou.

Até o começo da noite desta quinta-feira (04) a titular conta que a DEAM não precisou ser acionada para nenhuma ocorrência no evento, e que espera que isso se mantenha.

“Espero que tudo ocorra na normalidade, sem incidentes, mas caso algo aconteça, estaremos lá para apoiar as mulheres”, disse a delegada Isabella Joy.