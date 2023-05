Estudante que passou em 1º lugar para Jornalismo na UFG é encontrado morto por colegas

Aprovado em primeiro lugar para Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG), o jovem Brendon da Silva Santos, de 18 anos, foi encontrado sem vida na tarde de quarta-feira (03).

O jovem, que recebeu a notícia de que havia passado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no dia 28 de fevereiro, sonhava em ser jornalista. No entanto, por conta de complicações no quadro de diabetes tipo 1, o estudante cursou pouco mais de duas semanas da graduação.

As aulas na UFG se iniciaram no dia 17 de abril, sendo que Brendon, natural de Pires do Rio, havia mudado e morava sozinho em Goiânia. Então, com histórico de problemas de saúde, não estava acompanhado no momento em que passou mal. Posteriormente, ele foi encontrado pelos colegas.

O jovem já havia se inscrito para ser atleta de vôlei na Associação Atlética Acadêmica da faculdade e ainda produzia textos para as redes sociais. Além disso, ele publicou o livro intitulado “A Dama do Banheiro” e era conhecido pela dedicação aos estudos.

O velório ocorrerá às 14h desta quinta-feira (04), em Pires do Rio, e contará com a presença de docentes e alunos da UFG, além de amigos e familiares.