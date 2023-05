Pedreiro goiano emociona internautas ao saber que foi aprovado em 1º lugar na UFG

A rotina nas obras combinada ao intenso fluxo de trabalho não impediu com que o pedreiro goiano, Adenilson Nicolau, de 47 anos, conquistasse o sonho de evoluir academicamente. Nesta semana, o profissional viralizou na web após aparecer em um vídeo comemorando a aprovação, em 1º lugar, no curso de Filosofia na Universidade Federal de Goiás (UFG).

A gravação foi divulgada no Twitter da filha dele, Sara Linhares, na terça-feira (02) e repercutiu nas redes sociais pela surpresa do profissional ao receber a notícia. Até o momento, o registro já conta com mais de 922 mil visualizações na plataforma e 61 mil curtidas.

Em entrevista ao Portal 6, Adenilson revela que decidiu entrar de cabeça no sonho, após finalizar o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ser incentivado pelas filhas a fazer o Enem e ingressar na universidade.

A escolha para o curso, segundo ele, foi devido a uma experiência com a disciplina de teologia, ministrada na igreja em que ele congrega.

De acordo com Adenilson, a notícia o pegou de surpresa, mas o deixou bastante contente e empolgado pelo começo na nova jornada.

“Meus amigos estão digerindo a notícia até agora. Eu também estou digerindo, mas eu estou muito feliz. Eu acredito que com muita dedicação as pessoas conseguem realizar os seus sonhos”, disse.

De acordo com a filha dele, Sara Linhares, responsável por divulgar o vídeo, a notícia resultou em mensagens de famosos, como o apresentador de TV Luciano Hulk, e serviu para motivar ainda mais o profissional.

“Tá todo mundo tão feliz e alegre, porque ele é o primeiro a conseguir entrar na universidade da família dele. Os serventes que trabalham com ele estão chamando ele de doutor e os amigos dele estão mandando áudio no WhatsApp parabenizando ele”, revelou.

Agora, segundo Adenilson, o próximo passo é que, com o curso, ele consiga realizar mais um sonho que estava guardado há um certo tempo: o de se tornar professor.

“Meu sonho é ser professor. Eu já dava aula onde eu congregava na igreja e eu tenho esse sonho de ingressar na sala de aula”, ressalta.