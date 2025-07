Duas apostas de Goiás levam prêmio na Quina; confira as cidades dos ganhadores

Próximo sorteio da Quina será realizado nesta terça-feira (15) e está acumulado em R$ 4,5 milhões

Thiago Alonso - 15 de julho de 2025

Imagem mostra cartela da Quina. (Foto: Reprodução)

A noite desta segunda-feira (15) terminou com mais dinheiro no bolso para dois goianos que tiraram a sorte grande e acertaram os números do sorteio da Quina, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém cravar as cinco dezenas principais do concurso, os apostadores de Goiás conseguiram acertar quatro números e levaram, juntos, a bolada de R$ 22.666,08 para casa.

Confira o resultado do concurso 6773 da Quina: 02 – 08 – 31 – 68 – 78.

O primeiro vencedor saiu de Catalão, município localizado na região Sul do estado. Sozinho, o sortudo conquistou o prêmio de R$ 11.333,04, após realizar uma aposta na Loteria Trevo da Sorte, no bairro São João, que custou apenas R$ 5.

O mesmo valor também foi garantido por uma aposta da capital, Goiânia, em um bolão com quatro cotas. A jogada vitoriosa foi realizada na Loteria Sorte Grande, localizada no Setor dos Funcionários.

Próximo sorteio

Para apostar na Quina, o jogador precisa desembolsar apenas R$ 3, valor que dá direito a tentar a sorte com cinco números, sendo que é possível incrementar a jogada pagando mais.

Ganha quem acertar os cinco números principais, mas apostadores que cravarem pelo menos quatro números, já conseguem levar uma parte do prêmio.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta terça-feira (15) e está acumulado em R$ 4,5 milhões.

