Saiba quem é o médico goiano suspeito de fraudar cartão de vacina da esposa de ex-ajudante de Bolsonaro

Sob investigação da Polícia Federal (PF), o médico goiano Farley Vinicius Alencar de Alcântara é um dos alvos da operação que apura suposto esquema de fraude em dados de vacinação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

O profissional é suspeito de ter utilizado as informações do cartão de vacinação de uma enfermeira de Cabeceiras, município goiano próximo a divisa de Minas Gerais (MG) – que já teria recebido duas doses de vacina contra a Covid-19. Dessa forma teria fraudado o comprovante de imunização de Gabriela Santiago Ribeiro Cid, esposa do ex-ajudante de ordens do Jair, Mauro Cid – que foi preso na quarta-feira (03).

O médico, que é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é sobrinho do sargento do Exército Luis Marcos dos Reis, que foi um dos integrantes na equipe de Mauro. Atualmente, o suspeito também trabalha no Rio de Janeiro (RJ) como médico em uma clínica particular de oftalmologia localizada na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do estado.

Em 2018, Farley prestou serviços por credenciamento para a administração municipal de Cabeceiras, que fica na região Leste do estado. Logo em seguida, ele se tornou plantonista, clínico geral no hospital da cidade, onde ficou até dezembro de 2021.

Além do município, o médico também trabalhou, durante um ano, oferecendo serviços à prefeitura de Goiânia. Em publicação no Diário Oficial do Município, do dia 15 de agosto de 2018, aponta que o profissional havia iniciado um contrato de médico de urgência no valor de R$ 84 mil, válido até agosto de 2019.

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), o médico possui inscrição para atuar nos estados de Goiás, Rio de Janeiro (RJ), Mato Grosso (MT) e Distrito Federal (DF). Contudo, conforme constatado no sistema da CFM, ele está desligado das funções nos dois últimos estados.