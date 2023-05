Thales Bretas reflete sobre 2 anos sem Paulo Gustavo

Thales Bretas relembrou Paulo Gustavo numa postagem sobre os dois anos da morte do humorista.

“Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, pra longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo”, diz o texto do viúvo.

Ele falou sobre o impacto da morte de Paulo Gustavo em sua vida e na vida dos filhos, e refletiu sobre a própria vida nesses dois anos:

“Me orgulho muito da pessoa que me tornei depois de tudo que vivi. Procurei a vida. Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem pra continuar vivendo, sonhando e se reinventando.”

“É isso que desejo a todos que passam por situações parecidas com a minha: determinação pra seguir com fé porque a vida nunca é 100% bela e nem 100% obscura! A vida oscila, mas importante é ter sempre uma história que vale a pena ser contada! Saudades são eternas; infinitas. Te amo pra sempre PG… Continue iluminando nossos caminhos!”