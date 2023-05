Neste mês de maio alguns signos poderão se preparar, pois uma pessoa que não é confiável vai aparecer na vida deles e, possivelmente, deixará tudo de cabeça para baixo.

Com esse Mercúrio Retrógrado, pessoas do passado, invejosos e interesseiros chegarão para testar a resiliência de algumas casas astrológicas e será preciso muita serenidade para enfrentar tudo.

Podem encarar como um verdadeiro teste de resistência, pois, quando as máscaras caírem, o baque pode ser forte. No entanto, foquem no progresso e no processo. Não acreditem tanto em palavras doces e sorrisos bonitos.

Confira agora quais as casas que devem ficar com os olhos bem atentos aos que decidirem se aproximar demais nos próximos dias. Veja!

Uma pessoa que não é confiável vai aparecer na vida destes 3 signos:

1. Gêmeos

Os geminianos poderão ficar duplamente atentos com as pessoas que abrem seus corações e contam seus traumas, planos e projetos. É bem típico desse nativo de abrir com qualquer pessoa, por falar demais naturalmente.

Mas cuidado! Existe muita gente ruim por aí. Inclusive, alguém que está tentando se aproximar tem sentido muita inveja do seu progresso profissional e planos pessoais, como viagens.

Segurar um pouco a língua só te trará vantagens.

2. Libra

O libriano, assim como o geminiano, é regido por ar. É um nativo falador, contador de vantagens e adepto de rodas cheias de amigos e conhecidos.

O problema é que, dificilmente, ele consegue enxergar o mal nas pessoas e acaba confiando seus segredos e intimidades para pessoas que não o querem bem.

Logo, para ter sucesso nessa nova etapa da vida, é preciso ficar mais esperto com que está do seu lado. Principalmente quem você tem chamado de “amor”. Aliás, muito provavelmente essa pessoa não sente o mesmo por você e só quer te prejudicar.

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano também é muito conversador, brincalhão e amigo de todos. Isso pode o colocar em situações de riscos, ao lado de gente maldosa e invejosa.

Fique mais atento a quem tem tentado aumentar o nível de intimidade. Talvez essa pessoa não queira o seu bem.

