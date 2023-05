Em três meses, Goiás já movimentou R$ 28 milhões com vendas online

As vendas online dispararam em Goiás no primeiro trimestre de 2023. Segundo levantamento da Nuvemshop, foram mais de R$ 28 milhões movimentados nestes três meses, 49% a mais do que o mesmo período do ano anterior.

Dessa forma, o estado ficou em 7º no ranking de maior faturamento da plataforma, que se baseia em dados de lojas cadastradas no site.

O segmento que liderou as vendas em Goiás foi o de moda, com rendimentos de R$ 9,1 milhões. Ele foi seguido nem de perto pelo setor de saúde & beleza (R$ 9 milhões).

Logo depois, mas em quantias bem abaixo, esteve a divisão de acessórios (R$ 683 mil) e produtos eróticos (R$ 653 mil).

Dentre as formas de pagamento, o cartão de crédito (55,5%) e o Pix (33,5%) foram os mais utilizados no primeiro trimestre.

Já em relação ao volume de pedidos online, Goiás atingiu a quantia de 90,5 mil encomendas. Dessa forma, houve um crescimento de 50,5%, acima da média nacional, que foi de 21%.

Além disso, o primeiro trimestre de 2023 registrou 398 mil itens vendidos, montante 22% superior ao mesmo período do ano anterior.

Por fim, entre janeiro e março de 2023, o valor médio por compra chegou a R$ 310,80 no estado, acima do ticket médio no país (R$ 243,60).