Homem desaparece em Goianésia e vizinhos encontram a casa dele repleta de sangue

A Polícia Civil (PC) de Goianésia investiga o desaparecimento de Orlando Olivério, de 56 anos. Durante a manhã desta quarta-feira (03), populares que passavam em frente a residência do corretor de imóveis, no Bairro Amigo, notaram o portão aberto e a presença de muito sangue no local, alertando às autoridades.

Ao Portal 6, a delegada Ana Carolina Pedrotti, responsável pelo caso, informou que o sumiço ocorreu em algum momento da noite de terça-feira (02).

Após a denúncia, ela conta que a perícia foi acionada e adentrou na residência de Orlando para tentar colher mais informações sobre o caso.

“Estava uma cena de crime, bastante sangue, marcas de arrastamento”, revelou.

A titular garantiu que a corporação está investigando com afinco o caso e, inclusive, já possui pistas sobre possíveis autores, embora não possa revelar para não atrapalhar o progresso dos agentes.

Há ainda informações de que dois homens, com o rosto coberto, tenham sido vistos deixando a residência do corretor na noite de terça-feira (02) com o veículo da suposta vítima.

Os irmãos de Orlando cederam material genético para que fosse confirmado se o sangue era realmente do desaparecido, mas os testes ainda não estão finalizados.

O homem, que já havia morado em Goianésia anteriormente, teria passado os últimos quatro anos em Anápolis, tendo retornado para o interior há apenas duas semanas.

Gloria Martins, prima de Orlando, revelou ao Portal 6 que se preocupa que o parente possa não ser encontrado com vida.

“A quantidade de sangue era muito grande, pode ser que a gente nem consiga ver ele com vida de novo”, lamentou.