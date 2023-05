Moradores de Anápolis poderão receber moradias gratuitas do Governo de Goiás

O governador Ronaldo Caiado (UB) autorizou a construção de 200 casas em Anápolis por meio do programa Pra Ter Onde Morar, da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Ao Portal 6, o órgão informou que o processo formal por parte da Prefeitura foi recebido pela diretoria técnica da autarquia e está sendo analisado.

No entanto, ainda não há a definição do local onde as casas serão construídas. Neste momento estão sendo realizados os trâmites necessários para a viabilização dos recursos para o início das obras.

Após esta primeira etapa será lançada a licitação para a contratação de empresa pela Agehab para administrar a construção no terreno doado pela Prefeitura de Anápolis.

Posteriormente será iniciado o cadastramento para os interessados. Poderão participar moradores que tenham renda familiar de até um salário mínimo e sem moradia própria.

As datas para as inscrições serão divulgadas pelo site e nas redes sociais da Agehab.