A Polícia Civil de Goiás (PC) realizou a prisão de um homem suspeito de incendiar a residência de uma mulher com quem havia se relacionado brevemente. O crime ocorreu no dia 24 de abril e, desde então, o suspeito estava foragido.

A prisão foi possível a partir do momento que o homem tentou encontrar a mulher novamente. Segundo o delegado do caso, Ricardo Barros, a vítima procurou a polícia já com a acusação de quem seria o responsável por incendiar a casa.

De acordo com a mulher, o suspeito, motivado por ciúmes, invadiu a moradia e a incendiou, queimando a maior parte dos móveis e causando prejuízos graves. Por essa razão, o imóvel estaria inabitável.

Investigações da PC encontraram imagens de vídeo que mostram o momento em que o suspeito entrou pelo quintal da vítima e, ao sair, já era possível notar que havia fogo no local. As labaredas cresceram e atingiram metros de altura.

Uma vez identificado, a polícia buscou pelo homem, porém, este já havia deixado a própria residência e deixou todos os pertences para trás em malas e mochilas. Aliado ao fato de que ele não retornou mais ao emprego, foi possível concluir que o suspeito estava foragido. Portanto, destacou-se a necessidade de prisão preventiva.