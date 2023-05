UFG abre concurso público para técnicos administrativos com vagas de nível médio e superior

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com concurso público aberto para a contratação de técnicos administrativos. O edital foi lançado nesta sexta-feira (05) e as vagas são para os níveis médio, técnico e superior.

O início das inscrições está previsto para o dia 22 de maio com término em 12 de junho. A organização do certame é do Instituto Verbena.

A carga horária semanal é de 40h semanais e os salários oferecidos variam entre R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

As vagas são para as áreas de analista de tecnologia da Informação na área de sistemas (02 vagas), assistente em administração (39), contador (01), engenheiro de transporte (01), fisioterapeuta (01) e fonoaudiólogo (01).

Também há cargos para médicos de medicina do trabalho (01), otorrinolaringologista (01), psiquiatra (01), técnico de laboratório de física, técnico de tecnologia da informação (18), técnico em agropecuária (01) e técnico em contabilidade (08).

Por fim, as chances também são para técnico em enfermagem (03), técnico em cristalografia (01), técnico em segurança institucional (01), assistente em administração (03) e assistente social (01).

Para ler o edital, clique aqui.