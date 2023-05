Constantemente apostando em novas atualizações, o WhatsApp está prestes a lançar mais uma nova função na plataforma que comtemplará quem recebe muitas mensagens durante por ida.

Por meio deste recurso, será possível que os usuários do aplicativo poderão notar uma maior praticidade na hora de enviar alguma mídia pela plataforma e, também, sentirão mais facilidade para identificar os conteúdos recebidos.

Ficou curioso (a)? Saiba qual é a função que chegou no WhatsApp e que promete ser um ‘divisor de águas’ para os navegadores da plataforma.

Chegou no WhatsApp uma nova função para quem recebe muitas mensagens por dia

Durante a complexa e corrida rotina do dia a dia, nem sempre é possível acompanhar e responder as muitas mensagens recebidas na plataforma por amigos, colegas ou familiares, principalmente quando se trata de alguma mídia enviada.

No entanto a chegada de uma nova função no WhatsApp promete facilitar a visa daqueles que costumam receber várias mensagens por dia. Conforme anunciado pela plataforma na quinta-feira (04), uma nova atualização do aplicativo irá permitir que os usuários consigam encaminhar mídias, como fotos e vídeos, acompanhadas de legenda.

De acordo com a Meta – empresa responsável por administrar o aplicativo -, antes mesmo que a pessoa compartilhe um conteúdo recebido no chat, será possível adicionar outro texto para dar mais um contexto a mídia que está sendo enviada.

A nova atualização também ficará disponível para o encaminhamento de PDFs – o que diga-se de passagem, pode ajudar aqueles trabalhadores que devem lidar com o alto fluxo de documentos enviados pelo aplicativo.

“Assim como fotos e vídeos, os documentos que você compartilha podem exigir alguma explicação. Seja um artigo de jornal ou arquivo de trabalho, agora você pode adicionar legenda antes de compartilhar”, explicou o WhatsApp.