Filho tenta separar briga do pai e acaba levando facada, em Anápolis

Um pai agrediu o próprio filho com faca na tarde deste sábado (06), em Anápolis. Ele estava tentando separar a briga entre o genitor e outro homem, momento em que foi atingido com a arma branca no braço esquerdo.

O Portal 6 apurou que mesmo após ferir o filho, o pai, que estava embriagado e enfurecido, não prestou socorro. Além disso, ele correu atrás do terceiro envolvido.

A intenção foi de desferir golpes com a faca – no entanto, isso não foi possível, visto que o homem se escondeu no interior de uma casa.

Uma vez acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou a vítima à UPA Vila Esperança. Apesar do golpe, ele não corre risco de vida. Já o homem que estava envolvido na briga não teve ferimentos graves.

O suspeito, por sua vez, foi preso em flagrante. Não se sabe o motivo que teria causado a confusão.