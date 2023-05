Homem vai tirar satisfação após ouvir comentários sobre a esposa e acaba esfaqueado em Goiânia

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (06) para atender uma ocorrência no Jardim Guanabara, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que um homem, de 40 anos, foi esfaqueado por outro, de 36, após discutir durante uma festa. O motivo da agressão teria sido falas sobre a esposa do suspeito.

Não contentes com a confusão, o bate boca continuou na calçada da residência onde estava sendo realizada a comemoração.

Em determinado momento, os homens iniciaram uma luta corporal, instante em que o suspeito sacou uma faca e perfurou o abdômen e as costas da vítima.

Após o esfaqueamento, o suspeito fugiu. Os populares chegaram a ir atrás, mas encontraram apenas a esposa dele na residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

O suspeito foi localizado pela esposa no CAIS do Setor Vila Nova. Questionado pelos policiais, ele afirmou que não se lembrava do episódio, pois havia ingerido bebida alcóolica durante toda a noite.

A vítima segue internada no HUGO, já o suspeito teve uma fratura no pé direito e foi levado para a realização de uma cirurgia.