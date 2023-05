Uma nova função no WhatsApp tem chegado para ajudar aquelas pessoas que participam de grupos, mas não toleram os colegas inconvenientes que enviam conteúdos chatos frequentemente.

Afinal, não existe nada pior que estar todos os amigos conversando sobre algo legal e chegar um engraçadinho com conversas ruins, constrangedoras e pesadas, né?

Mas fique tranquilo! Agora será possível dar um basta nisso com a chegada da nova funcionalidade na plataforma digital.

Ficou curioso? Confira agora como isso acontecerá!

Chega nova função no WhatsApp para eliminar quem manda mensagens chatas nos grupos; veja como:

A opção consiste em denunciar as mensagens impróprias para os administradores dos círculos online. Depois disso, os diretores dos grupos poderão excluir, por conta própria, as frases indesejadas.

Para isso, o integrante incomodado só precisa clicar na mensagem e escolher a opção de encaminhar a denúncia para o administrador do grupo.

“Uma vez acionado, o recurso cria uma espécie de moderação efetiva de grupos. Com isso, qualquer problema poderá ser resolvido de forma simples e fácil, uma vez que os administradores podem optar por excluir mensagens impróprias e até mesmo advertir o autor do conteúdo”, de acordo com o WABetaInfo.

Além disso, todas as mensagens relatadas poderão ficar disponibilizadas para os líderes em uma aba específica da plataforma online, localizada nas informações do grupo.

Se a pessoa ainda permanecer com comportamentos inconvenientes, vale a pena recorrer ao ato radical e removê-la do círculo social online.

No entanto, existe uma observação. A funcionalidade ainda só está disponível para o público da versão Android 2.23.10.8. Para os demais usuários, o recurso poderá chegar em breve.

