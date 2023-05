Conheça a cidade goiana que tem cenários incríveis para esportes radicais

No Oeste goiano, há um município que oferece atrações de sobra para quem deseja mais adrenalina. Formosa, a 80 quilômetros de Brasília, é conhecida como o “Berço das águas”, mas, além dos cenários aquáticos deslumbrantes, ainda possui opções de esportes radicais.

Trilhas

A Fazenda Lajedo, por exemplo, localizada próxima ao buraco das andorinhas, possui trilha, poço para banho, cachoeirinha e área de camping, acessíveis entre 08h às 18h. Para mais informações e reservas, basta ligar no número (61) 9 9808-8473.

Outro local em que é possível passar o dia aproveitando diversas trilhas e cachoeiras é a Chapada Indaiá EcoParque, com extensão total de 8,2 km, que passa pelas 7 principais quedas d’água. Com funcionamento todos os dias das 08h às 17h, dúvidas podem ser sanadas pelo contato (61) 9 9615-4545.

O Parque EcoBocaina também possui trilhas, com vista incrível para o Vale do Paranã, assim como paredões altos e cachoeiras na área, que é preservada há 34 anos. Ao todo, são quatro trilhas, com valores que podem ser consultados pelo número (61) 9 9842-5858.

Cavernas

A caverna Escaroba está localizada a cerca de 130 km de Brasília, com trilha de nível fácil de 250 que atravessa mata nativa. Para além da caverna, ainda é possível descer de rapel, sem a necessidade de experiência. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (61) 9 8507-8001.

Outro ponto de interesse no município é o Buraco das Andorinhas, local que oferece trilha, flutuação e rapel. A caverna, com mais de 30 milhões de anos, possui 167 metros de diâmetro e 148 metros de profundidade, o que garante uma experiência inesquecível.

Parapente

Para quem gosta do céu, há a possibilidade de voar de parapente. No EcoBocaina, a atividade é oferecida em dupla pelo preço de R$ 350 por pessoa.

O Parapente Formosa também oferece a experiência de voo panorâmico entre as nuvens na Rampa do Vale do Paranã. Mais informações estão disponíveis no site.