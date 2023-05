Goiânia vai ganhar academia com cabines personalizadas e com treino 100% autônomo e digital

Aguardar longos períodos para conseguir finalizar um exercício em um aparelho de academia nos momentos em que há alto fluxo de pessoas no ambiente, pode ser um ‘peso’ para os habituados a essa modalidade. Contudo, a chegada de um novo empreendimento promete solucionar esse problema e trazer mais praticidade para os alunos.

Intitulado de GoFitbox, o estabelecimento consiste em um box de treinos, 100% autônomo e digital, que contará com cabines equipadas, treinamentos personalizados e individuais para cada pessoa.

A unidade será inaugurada no dia 11 de maio na rua 28, no setor Marista, em um decorado da Brasal Incorporações.

Para utilizar uma das cabines, os clientes devem escolher um tempo de duração – que é referência para o valor do pagamento. Também é necessário que a pessoa se cadastre pelo site, depois acesse o aplicativo da academia e agende uma sessão. A contratação do serviço de acesso único é de R$ 9,90.

De acordo com o diretor da GoFitbox, Leonardo Lívio, o estabelecimento tem como objetivo suprir as necessidades dos praticantes de academia que, constantemente, em horários específicos, devem lidar com ambientes lotados.

“Pensamos em um espaço mínimo que fosse necessário pra pessoa executar seus exercícios com conforto. Facilitando assim também a nossa expansão”, explicou.

Uma das novidades da proposta é que os alunos terão aulas guiadas pelo sistema da Go FitBox, equipado com o Echo Dot (Alexa), que permitirá com que ações como controle do ar condicionado, iluminação, música e assistente digital sejam controladas especialmente pelos alunos. O ambiente terá câmeras de segurança.

Além disso, as cabines individuais oferecerão as seguintes modalidades de treinamento: funcional, sculpt, ciclers, runners e zen.

A expectativa é que, em breve, os boxes sejam espalhados por outras localidades do Brasil ainda neste ano.

“A intenção é colocar cabines com o mesmo conceito em breve em hotéis, aeroportos e empresas para fomentar a atividade física”, revela Leonardo.