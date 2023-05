Motorista de app surpreende ao contar o que já fez com passageiro que tem esposa

Um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais recentemente após contar o que já fez com um passageiro que é casado. Os internautas ficaram chocados com a ousadia.

Danilo Lopes é goiano e utiliza o perfil no Instagram para relatar as experiências com as plataformas de viagens. Ele explicou que é homossexual e, com isso, durante uma corrida, ele conheceu um cliente.

Eles acabaram se relacionando intimamente e saindo outras vezes. “Já fiquei com homem casado. Já levei ele e a mulher dele dentro do carro… Já bebi com ele e a mulher dele no bar e ela não sabe até hoje”, disse.

O discurso dele foi feito em um reel, onde respondia uma caixinha de perguntas de um seguidor. Sem maiores explicações, Danilo apenas deixa a história e os internautas não perdoam.

“O que está acontecendo que as pessoas têm orgulho de ficar com quem é casado?”, questionou uma mulher.

“E tá orgulhoso disso? As pessoas perderam totalmente o senso do ridículo”, destacou outra. Confira as imagens!