Conheça lutadora de Aparecida de Goiânia que foi campeã brasileira de jiu-jitsu

Na última sexta-feira (05), a lutadora de jiu-jitsu Elaine Palazzo, representando o município de Aparecida de Goiânia, foi campeã brasileira da modalidade, na categoria Master 2 Peso Pluma (até 53,5 kg), em torneio realizado em Barueri (SP).

Ao Portal 6, ela explicou que a trajetória até chegar ao título nacional foi como uma “escadinha”. Isso porque ela foi bronze em 2021 e prata em 2022.

“Dessa vez, eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga, que me ajudou bastante. Eu cheguei tranquila, orei muito, me acalmei. Eu estava bem consciente do que estava fazendo, não desesperei.”

A atleta relembrou que, em cima do tatame, a sensação de olhar o ginásio lotado, com a torcida gritando e torcendo, lembrou muito um estádio de futebol. No entanto, ela manteve a calma e conseguiu levar o ouro para casa.

A lutadora também afirmou que o torneio brasileiro é como se fosse um de nível internacional, visto que o Brasil é o berço do jiu-jitsu e muitos competidores não conseguem sair do país para as disputas.

Além dela, o marido Augusto Araújo também participou do campeonato, conquistando a primeira medalha de bronze na competição. “A expectativa é de só ir melhorando daqui para frente”, completou Elaine.

Vida pessoal

Apesar do sucesso recente, não foi sempre que o jiu-jitsu fez parte da rotina da atleta. Atualmente com 36 anos, a trajetória de Elaine começou aos 17 anos, mas não se estendeu por muito tempo.

“Eu comecei a fazer faculdade e trabalhar, os horários já não estavam dando certo. Só fui voltar a treinar sete anos depois da minha primeira gravidez”.

Atualmente com oito anos de idade, a filha mais velha do casal de lutadores, Alice, já deu os primeiros passos no tatame. Ela inclusive já foi bicampeã nacional da categoria infantil do campeonato.

Já a segunda, Aurora, tem apenas três aninhos. Já envolvida na rotina de treinos do jiu-jitsu, Elaine revelou que conseguiu praticar a arte marcial até o oitavo mês de gestação.

“A mais nova já nasceu dentro do tatame. Ela adora, mas fica só fazendo bagunça”, riu a atleta ao falar sobre a pequena.

Futuro

Apesar de ter acabado de ser premiada no torneio nacional, outros campeonatos já aparecem no horizonte de Elaine.

No dia 26 de junho, ela irá participar de uma luta em Goiânia, em um desafio Goiás-Distrito Federal. A disputa será a única da categoria feminina do evento.

Já no mês de julho, Elaine vai competir no Campeonato Internacional Master de Jiu-Jitsu, que será realizado no Rio de Janeiro (RJ).

Por fim, ela revelou que está tirando o visto para participar do torneio mundial da categoria, no mês de agosto, sediado na cidade de em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Inspiração

Elaine também destacou que organiza treinos de jiu-jitsu feminino junto com uma amiga dela, a lutadora Emanuelle Braga.

A Tatame4girls tem como objetivo justamente incentivar a participação das mulheres no esporte, através de treinos periódicos que reúnem lutadoras interessadas.

“A gente leva em torno de 30 a 40 pessoas para o treino, de Anápolis, Goiânia, Aparecida, Catalão, de todo o estado. Eu acredito que o jiu-jitsu vem crescendo muito na linha feminina por conta dessa união que temos feito”, concluiu.