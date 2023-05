Garotinha com doença rara luta para conseguir vaga em hospital especializado em coração

Com apenas 01 aninho, Sara Borges Carvalho está lutando contra miocardiopatia dilatada e precisa com urgência de uma vaga em algum hospital especializado em coração. No entanto, mesmo com a disponibilidade da família de que a internação ocorra em qualquer cidade de Goiás, o leito segue sem ser ofertado.

A garotinha é moradora de Itarumã, município localizado no interior de Goiás, todavia, já se encontra há mais de um mês internada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

Ao Portal 6, Carla Borges da Silva Santos, mãe de Sara, contou que no dia 09 de março, ela tinha uma consulta marcada no Hecad, mas já na unidade hospitalar, passou muito mal e foi parar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A menininha chegou a descer por um tempo para a enfermaria, no entanto, apenas uma semana depois precisou voltar para a UTI e desde então aguarda a transferência ainda internada.

Desesperada e sem saber mais o que fazer, a mãe revelou que já procurou pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), assim como pela Defensoria Pública da União (DPU), mas segue sem uma vaga para a filha.

“A demora é agoniante, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei daqui uma hora, daqui meia hora como que a Sara vai estar. Porque ela descompensa muito rápido, então hoje ela pode estar bem, mas daqui meia hora pode estar mal”, contou a genitora.

Segundo Carla, os médicos até mesmo explicaram que caso ela continue descompensando o coração, pode ser que os demais hospitais não a aceitem mais por deixar de se enquadrar para os requisitos necessários para a realização do transplante.

Além disso, até que a transferência de hospital ocorra, Sara precisa tomar uma medicação chamada levosimendan. Todavia, o valor é por volta de R$ 7 mil e o remédio ainda não foi disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aumentando ainda mais a preocupação da família pelo alto preço.

O Portal 6 entrou em contato com a SES para saber como está o andamento da procura por vagas para a criança, no entanto, foi informado de que é preciso autorização dos familiares para repassar as informações solicitadas.