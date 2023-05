Goiás poderá ter banco público de ração para ajudar ONGs de animais

Tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um Projeto de Lei que quer criar um banco público de ração para animais de entidades sem fins lucrativos de Goiás, além de famílias de baixa renda que tenham pets. A proposta é de autoria do deputado estadual Virmondes Cruvinel (UB).

Na prática, conforme o texto, os alimentos recolhidos serão provenientes de doações de apreensões pelo órgão fiscalizador do estabelecimento comercial e industrial das fabricantes, de órgão público de pessoas físicas ou de empresas.

Na justificativa, o parlamentar ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas organizações não governamentais para cuidar dos animais devido ao alto custo da ração e a complicação em encontrar possíveis adotantes.

Além do banco de ração, o projeto também prevê a arrecadação de roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, caixas de transportes, brinquedos, produtos de limpeza, diversos utensílios para os animais e a realização de campanhas de conscientização e orientação sobre a importância do cuidado com os pets.

O texto foi anexado ao processo nº 512/23 na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e, agora, aguarda o parecer do relator, o deputado estadual Cristiano Galindo (Solidariedade).